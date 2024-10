Monza: Maldini out, non ci sarà a Verona. Il motivo e le condizioni

Getty Images

Al termine della rifinitura della vigilia, Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha convocato 24 calciatori per la trasferta contro il Verona, gara valida per l'ottava giornata di Serie A, in programma lunedì 21 ottobre alle 20.45 allo Stadio Marcantonio Bentegodi.Il fantasista, reduce dall'esordio con la maglia dell'Italia, è infatti ai box per una contusione alla spalla. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni, per comprendere le reali condizioni dell'ex Milan e capire quando potrà tornare a disposizione della squadra lombarda.

: Pizzignacco, Turati, Mazza.: Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Pablo Marí, D’Ambrosio, Carboni, Postiglione, Kyriakopoulos: Gagliardini, Forson, Valoti, Pessina, Bondo, Bianco, Mota Carvalho, Vignato, Ciurria.: Caprari, Djuric, Maric, Martins.