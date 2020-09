Ecco alcune dichiarazioni di Alvaro Morata a JTV: "Di Torino e della Juve mi sono mancati la gente e l'atmosfera quando vieni ad allenarti o vai in campo o sei in qualsiasi posto. Alla Juve è diverso, mi è mancato, sono stato in tantissimi posti e mi hanno trattato bene ma qua è una roba diversa. L'attacco? Non so quanti gol farò ma posso promettere tanto lavoro. Ho voglia di correre dappertutto e dare una mano a questa squadra perché bisogna continuare a vincere. Avrò la possibilità di farlo nello stesso stadio di allora e sarebbe molto bello segnare lì il primo gol ma non penso a questo. Penso a mettermi a disposizione della squadra e sono molto contento".