Milan, Musah e Okafor out col Verona: Fonseca pensa a Scotti dalla Primavera

. Dopo l'assenza di Christian Pulisic,perde altre due pedine in vista della gara di campionato contro il, in programma venerdì 20 dicembre alle 20.45., infatti, è costretto a dare forfait anche per il match con i gialloblù - valevole per la diciassettesima giornata di Serie A - a causa di un. Il suo rientro è previsto per la partita contro la Roma di fine dicembre.Situazione, invece, più grave per, che nei minuti finali della gara contro il Genoa, ha accusato un(lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro). Lo svizzero sarà rivalutato tra 10 giorni, ma salterà sicuramente il Verona e rischia di dover stare ai box per. Ricordiamo che l'ex Salisburgo aveva già dato forfait per la partita di Champions League contro la Stella Rossa a causa di una lombosciatalgia.

- Per fronteggiare l'emergenza, Fonseca dovrebbe affidarsi nuovamente asulla fascia destra, con diversi interpreti del Milan Futuro come, che saranno almeno tra i convocati. Possibile prima chiamata anche per Filippo, giovane esterno destro del Milan Primavera.