Napoli, Conte: "Abbiamo fatto il nostro dovere. Questi giocatori mi fanno venire il mal di testa". E su Neres-Politano...

Marco Luzzani

Antonioha parlato dopo la vittoria del suocontro il. Gli azzurri si confermano al primo posto, dove trascorreranno la pausa per le nazionali. Queste le parole dell’allenatore a Sky Sport.Se all'inizio dell'anno mi avessero chiesto di avere un andamento così, sarebbe stato difficile pensare che tutto ciò potesse accadere. Tuttavia, penso chedella disponibilità di questi ragazzi e della nostra voglia di lavorare. Sappiamo che c'è tanta aspettativa in questa piazza bella e importante, e vogliamo regalare loro delle belle partite".

"L'impatto di Davidè stato veramente. Hasegnato, sfiorato un altro gol e ha anche infortunato un avversario. Quando ci sono queste cose, mi danno motivo di soddisfazione e gioia. Tutti, anche chi parte nella formazione iniziale, sanno che c'èe il livello sale. Questo aumenta l'attenzione, la voglia e la determinazione.Oltre alle sue qualità tecniche, abbina una grandissima attenzione tattica e una condizione fisica importante. David si sta ritrovando dopo alcune stagioni difficili e sta lavorando sodo. È molto applicato sia in fase offensiva, dove ha qualcosa di importante e di diverso, sia in fase difensiva, dove non possiamo concedere uomini. Sono molto contento di chi sta dietro. Oggi potrei parlare di David, di Neres, della crescita diche è stato convocato in Nazionale, e di, che sta facendo un lavoro strepitoso. Questa sana competizione è la cosa migliore per un allenatore.. Tuttavia, mi fa piacere vedere che chi gioca sa che deve dare il massimo, perché dietro ci sono giocatori che meritano di scendere in campo".

“Ci prendiamo questo primo posto nella sosta con. La crescita dei giocatori è fondamentale. Le risposte che mi danno quando entrano in campo, come stasera, mi lasciano veramente. Vogliamo continuare su questa strada, migliorando ogni giorno e mantenendo alta la competitività all'interno della squadra."A Dazn, ha aggiunto. “Non so se sia un Napoli da primo posto in classifica, maNoi sappiamo benissimo che abbiamo dovuto sudare in ogni partita, anche oggi contro la squadra forse più in forma del campionato, che veniva da quasi tre vittorie consecutive e che aveva vinto 3-1 in casa dell'Atalanta, oltre che col Verona. Mi ha fatto molto piacere oggi vedere, nella parte finale del primo tempo, nella difficoltà, quando stavamo concedendo qualcosa, una grande. Stiamo crescendo a livello temperamentale, a livello di capacità di indossare anche diversi abiti, di giocare a calcio ma allo stesso tempo sporcarci il vestito quando c'è da farlo. È un ottimo segnale, dobbiamo prenderlo a piene mani”.

“Questo connubio con i tifosi è molto importante.partendo dal presupposto che Napoli a prescindere ha passione per il calcio. Noi cerchiamo di alimentare questa passione dando tutto, come oggi. Nel secondo tempo siamo stati in crescendo da ogni punto di vista"."Con i ragazzi ci siamo detti che potevamo andare alla sosta mantenendoSono passate poche partite, ma abbiamo messo in cantiere 16 punti che ci torneranno utili per i nostri obiettivi. Giocare a Napoli, al Maradona, con uno stadio pieno vuol dire che chi gioca sente gli umori del pubblico. Se sbagli, puoi sentire la delusione e puoi perdere un po' di autostima. In questo momento comunque il Como era la squadra peggiore da affrontare. Se guarderò le altre partite?