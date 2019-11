Scrive la Gazzetta dello Sport sulla figura del figlio di Aurelio De Laurentiis, Edo: "Il problema non è il nepotismo, piuttosto la percezione che hanno queste persone in un ambiente particolare e suscettibile come quello di una squadra. Il giocatore recepisce in un modo tutto suo, ecco che un vice presidente viene visto solo come figlio del padrone, con tutto quello che ne deriva ed è successo nello spogliatoio martedì scorso, vedi alterco con Allan. Tra l’altro il figlio più giovane del presidente già anni fa aveva avuto un «incontro ravvicinato» Gargano, poi chiuso con reciproche scuse"