Napoli, Kvaratskhelia e Politano ko: le condizioni e quando tornano

"Politano non c'è tra i convocati, è stata una settimana con qualche intoppo, non è l'unico perché non c'è neanche Kvaratskhelia", ha annunciato Antonio, tecnico del Napoli, nella conferenza stampa di vigilia verso la gara contro la Fiorentina La società azzurra ha diffuso una nota sulle loro condizioni nel tardo pomeriggio:"Kvaratskhelia e Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze.Per Kvara non è nulla di particolare, dovrebbe rientrare per il prossimo impegno di campionato del Napoli, la prima giornata di ritorno al Maradona contro il Verona. Gara che invece dovrebbe essere fuori dalla portata dell'esterno destro, che punta allora la successiva, il big match contro l'Atalanta".