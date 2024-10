Napoli-Lecce, Di Lorenzo andava espulso. Marelli: "Il secondo giallo è codificato per "spa", è un errore"

Getty

Ilvince 1-0 con il Lecce e si conferma la lepre in vetta a questo campionato 2024/25, ma all'interno della partita sono stati diversi gli episodi controversi e da moviola che stanno facendo discutere.. Il rigore non dato agli azzurri al 62esimo per un intervento in evidente ritardo di Banda su Politano era evidente, ma a scatenare la reazione degli antagonisti della formazione di Antonio Conte, soprattutto in vista del big match di martedì Milan-Napoli, è la, tra l'altro autore del gol partita.

Il terzino azzurro al 92esimo, sul risultato di 1-0 ed essendo già stato ammonito nel corso della partita, ha affrontato insieme a Politano l'attaccante del Lecce Ante Rebic all'altezza del vertice destro della propria area di rigore. Il croato con un gioco di prestigio è riuscito ad infilarsi in mezzo ai due giocatori del Napoli andando spedito verso l'interno dell'area di rigore con Di Lorenzo che lo sgambetta facendolo cadere. Tremolada giustamente fischia il fallo, ma si dimentica il cartellino giallo che sarebbe stato il secondo e che quindi sarebbe costato la squalifica di una giornata a Di Lorenzo facendogli saltare Milan-Napoli.

Il moviolista di Dazn,ha ribadito l'errore del fischietto della sezione di Monza confermando però anche che il Var non poteva intervenire in questa occasione: "È un errore di Tremolada questo. Rebic controlla bene, sta per entrare in area di rigore, ma viene fermato da Di Lorenzo con un fallo. Di Lorenzo si mette le mani nei capelli perché temeva il secondo giallo che in questo caso è sostanzialmente codificato. Si tratta di azione potenzialmente pericolosa e in queste circostanze il cartellino giallo non solo è necessario, ma doveroso. Manca il cartellino giallo".