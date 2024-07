Napoli-PSG, nessun passo avanti per Osimhen: no a Kang-In Lee e no alla clausola, affare a rischio

Doveva essere una giornata campale nelle negoziazioni fraper il colpo Victor, tra l'altro propedeutico per il club azzurro per l'arrivo alla corte di Antonio Conte di Romelu Lukaku dal Chelseacoadiuvati dai rispettivi direttori sportivi Manna e Campos non hanno però, almeno per il momento, ottenuto l'accelerazione che tutti si aspettavano.. Quella cifra è ritenuta troppo alta dal club parigino che ha aperto ad una valutazione che possa avvicinarsi soltanto con l'inserimento di una contropartita tecnica fra quelle in esubero alla corte di Luis Henrique.

pagato 22 milioni di euro nel 2023 qando fu strappato al Maiorca. Il PSG ha però subito negato questa opzione rilanciando con il cartellino di Carlos Soler e di Nordi Mukiele che però non sono graditi al club azzurro.La distanza è quindi ancora molto ampia e secondo quanto riportato da Fabrizio RomanoIl Paris Saint Germain, almeno a parole, ha fatto sapere che comunque è contento di Goncalo Ramos e Kolo Muani, due centravanti per cui il mercato non decolla e che, a loro volta, stanno bloccando il mercato del PSG.