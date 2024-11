Nations League, il sorteggio della Final Eight: ecco perché conta per i Mondiali 2026

AFP via Getty Images

Ildeciderà i vari accoppiamenti per la nuova Final Eight, oltre a formare gli spareggi per le promozioni e per le retrocessioni nelle Leghe all’interno della manifestazione.con la gara di ritorno che si giocherà sul campo avversario. Ma in palio, a fine marzo, non ci sarà solamente il passaggio alle semifinali: infatti, il percorso in Nations League è intrecciato con il cammino verso i Mondiali 2026 che si giocheranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

In vista del sorteggio di Zurigo del 13 dicembre, che definirà i 12 gironi di qualificazione UEFA per i Mondiali dell’estate 2026,e – come sottolineano anche i colleghi di Calcio&Finanza -Perché? Queste squadre dovranno giocare sei partite, qualificazioni più Nations, fra settembre e novembre 2025, visto che non ci sono altre date disponibili.

Dato che il prossimo turno di Nations League si svolgerà a marzo, mentre i sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali si terranno a dicembre,. In base alle vincitrici dei quarti di finale, queste saranno inserite nei vari gruppi per le qualificazioni Mondiali. Chi passa alle semifinali andrà in raggruppamenti da quattro, mentre chi verrà eliminato potrà essere inserito in uno di quelli da cinque (con una percentuale minima di essere inseriti in un raggruppamento da quattro).- Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Italia, Olanda, Croazia e Danimarca -

L'Italia, avendo concluso nei primi due posti del girone nella Lega A di Nations League, si è assicurata la presenza da testa di serie al sorteggio per le qualificazioni europee al Mondiale 2026 e quindi sarà nella prima urna il prossimo 13 dicembre a Zurigo.Le 12 teste di serie sono le otto qualificate ai quarti di Nations League (ovvero la prima e la seconda di ogni gruppo della Lega A) oltre alle quattro Nazionali (tra quelle non ancora qualificate) con il miglior ranking Fifa di novembre. Successivamente, le 54 Nazionali europee (Russia esclusa) verranno divise in 12 gruppi: 6 da cinque squadre e altrettanti da quattro. Al Mondiale si qualificano le 12 vincenti dei rispettivi gruppi.

Gli ultimi quattro posti si assegnano nel doppio spareggio tra le 12 seconde e le quattro migliori di Nations League (una per ogni serie) non qualificate dai gironi (il posto sarà assegnato alla vincitrice del gruppo di Nations League piazzata meglio, in una classifica generale che prende in considerazione solo le prime classificate nei vari gironi delle Leghe).