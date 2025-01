Nedved ufficiale all'Al Shabab: l'ex Juventus riparte dall'Arabia Saudita

dell', come comunicato dai canali social ufficiali del club saudita.ha firmato con il club di Riyad, che milita nella massima divisione dell'Arabia Saudita. Nedved collaborerà con Fatih Terim e Giacomo Bonaventura, accomunati da un passato al Milan in Serie A. L'Al Shabab, al momento, è sesto in classifica, a quota 23, a -13 dalla capolista Al Ittihad., Nedved, classe 1972, ha giocato 671 partite con i club, segnando 147 gol, più 91 presenze e 18 gol con la nazionale ceca, vincendo, oltre al Pallone d'Oro, anche 3 Scudetti, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa, fra Juventus e Lazio.

