Newcastle, primo gol in campionato per Tonali: in Premier non segnava da un anno e mezzo

Primo gol in campionato in stagione per Sandro Tonali con la maglia del Newcastle. Il centrocampista classe 2000 è tornato a segnare in Premier League contro il Southampton di Ivan Juric, trovando la terza rete stagionale. Le prime due erano arrivate contro il Brenftord in Efl Cup lo scorso 18 dicembre.

ASTINENZA - Un bel gol per Tonali, che si è inserito alle spalle della distratta difesa avversaria, sfruttando un grande assist di Gordon e battendo McCarthy. Non segnava, in Premier League, dal 12 agosto 2023, quando realizzò - all'esordio assoluto con i bianconeri, una rete nel 5-1 contro l'Aston Villa.

NUMERI - In stagione Tonali ha giocato, in tutte le competizioni, 25 partite per un totale di 1.618 minuti con tre gol realizzati.