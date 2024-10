AFP via Getty Images

Dopo un lungo periodo di assenza dai campi di gioco,per la trasferta di Champions League asiatica contro l'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti. Il reintegro in squadra dell'attaccante brasiliano avviene, quindi, a più di un anno dal gravissimo infortunio che lo ha tenuto ai box per più di 365 giorni.Questo il messaggio che Neymar ha voluto dare ai propri tifosi e non solo, in un video pubblicato dall'Al-Hilal: "So che siete impazienti, lo sono anch'io, e il 21 ottobre tornerò". Il 32enne ex Barcellona si sente, quindi, pronto per poter tornare in campo a livello agonistico.

- Forse qualcuno non se lo ricorda, visto che è passato davvero tanto tempo, ma l'ex numero 10 della Seleção, durante una partita di qualificazione ai Mondiali disputata con il Brasile, aveva rimediato la lesione del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco del ginocchio sinistro. Adesso, però, l'infortunio è alle spalle e Neymar non vede l'ora di tornare in campo.