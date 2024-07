Sampdoria,per sbloccare Romagnoli serve un'altra cessione. Lagumina in partenza?

Getty Images

Il colpo Coda per laverrà presto ricalcato da altre manovre simili. Sulla falsariga dell'affare per l'attaccante del Genoa infatti Pietro Accardi ha imbastito ad esempio anche la trattativa per Simone, difensore classe 1990 di proprietà del Frosinone. Il profilo del centrale è quello che stanno cercando i blucerchiati: un nome di esperienza, in grado di guidare il reparto. Già da tempo la Samp ha l'accordo con il ragazzo, sulla base di un contratto biennale da circa 350-400mila euro netti a stagione. Anche lui, come Coda, aveva un anno di contratto residuo con il Frosinone, che non sembra aver chiesto particolari indennizzi e pure in questo caso per finalizzare l'affare serviranno alcune cessione.

Le rescissioni con Verre e Conti e la vendita di Askildsen sono servite per riequilibrare il riscatto di Leoni e il contratto di Coda, adesso una nuova partenza potrebbe sbloccare anche l'arrivo di Romagnoli. L'indiziato numero uno sembra AntoninoL'attaccante ha un contratto sino al 2027, tra l'altro a cifre da top player per la Serie B, e ci sarebbero varie situazioni in ballo per il ragazzo classe 1996. La Samp spera anche di incassare qualcosina dalla cessione del cartellino, che a suo tempo era stato messo a bilancio per 5,5 milioni di euro.