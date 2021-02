Gentile Procuratore,sono un tifoso del Napoli appassionato di calciomercato, seguo sempre le notizie e cerco di informarmi soprattutto su quanto accade in casa Napoli. Vorrei, per esempio, capire come gestirà il Napoli il discorso del rinnovo dei contratti di Nikola Maksimovic e di Elseid Hysaj dato che questi due talenti che valgono svariati milioni di euro potrebbero svincolarsi a giugno 2021. Il Presidente De Laurentis potrebbe correre il rischio di perderli o riuscirà a convincere calciatori e procuratori a rinnovare i loro contratti? Grazie Beppee l'unica strada perché ciò non accada è quella di raggiungere uncon gli stessi atleti rappresentati dai loro agenti. Occorrerà, però, fare in fretta perché, come ormai gli appassionati di calciomercato sanno bene,- per i calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva - sono consentiti i contatti e le trattative tra i calciatori stessi e altre società, nonché la; tutto ciò deve avvenire nel rispetto di una "regolina" (a volte disattesa) secondo la quale la società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest'ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.sono importanti per il progetto tecnico del Napoli o possono anche accasarsi altrove?