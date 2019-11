La gara tra Milan e Lazio per lui è una questione di cuore: il doppio ex Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Tiki Taka" per raccontare la vittoria biancoceleste, sottolineando il grave momento di difficoltà del Milan.



MILAN SENZA GIOCATORI DETERMINANTI - Oddo sottolinea la mancanza di giocatori-chiave per il Milan: “È una gara speciale, sono le due gare a cui sono più legato. Il Milan mi ha fatto vincere tutto, la Lazio mi ha fatto diventare un calciatore ad alti livelli. Il Milan in questo momento è in difficoltà, ma sta tentando di fare qualcosa in più. Ha trovato di fronte una Lazio cinica che ha rispetto al Milan dei giocatori determinanti in più per risolvere la partita. Il Milan ha buoni giocatori, ma non ha quei giocatori che da un momento all’altro ti possono tirare fuori dai guai”.