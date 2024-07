Olanda-Inghilterra: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Olanda-Inghilterra

Data: mercoledì 10 luglio 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00

Canale TV: Rai 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Olanda-Inghilterra (mercoledì 10 luglio, ore 21.00) sarà la seconda sfida valida per le semifinali di Euro 2024. La squadra di Koeman è reduce dalla vittoria in rimonta ai quarti contro la Turchia di Vincenzo Montella, mentre gli inglesi guidati da Southgate hanno superato la Svizzera ai rigori. Il match andrà in scena al Westfalenstadion di Dortmund.

Olanda-Inghilterra viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport, ma ci sarà anche la possibilità di seguirla in chiaro grazie alla messa in onda da parte della Rai. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go, su NOW e su RaiPlay.: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. CT Koeman.: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. CT Southgate.