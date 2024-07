Operazione Nostalgia a Novara, Baggio annuncia l'assenza: il comunicato ufficiale

Redazione CM

10 ore fa

Roberto Baggio non ci sarà allo stadio Silvio Piola di Novara in occasione del secondo raduno del 2024 di ‘Operazione Nostalgia’.



Dopo aver partecipato all’edizione di Salerno, lo scorso 8 giugno, Baggio sarà assente al nuovo evento in seguito alla rapina con aggressione nella sua casa di Altavilla Vicentina durante Italia-Spagna di Euro 2024, lo scorso 20 giugno.



Vittorio Petrone, manager del Divin Codino, ha annunciato l’assenza dell’ex campione attraverso una nota ufficiale.



IL COMUNICATO - “Cari amici di Operazione Nostalgia, vi scrivo a nome di Roberto Baggio a seguito di quanto accaduto al nostro amato Campione. Le vicende di cronaca sono purtroppo note a tutti e la partecipazione di Roberto all'appuntamento del 7 luglio a Novara non può, al momento, essere garantita. Avremmo desiderato con tutto il cuore, così come l'avevamo annunciato, di essere lì con voi per festeggiare i 10 anni di Operazione Nostalgia e i 20 anni di addio al calcio di Roberto Baggio. Quanto invece accaduto, ci costringe con grande dispiacere a comunicarvi che la presenza di Roberto non può essere confermata nel totale rispetto della sua volontà. Unendo le nostre forze e le nostre energie, senza forzarlo o costringerlo, possiamo augurarci che insieme alla sua amata Famiglia possa presto superare le ruggini di un triste e riprovevole episodio. Grazie anche al vostro calore e al vostro prezioso affetto, Roberto ed i suoi cari, troveranno ulteriore forza per lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Sapendo fin d'ora che ognuno di noi, me compreso, rispetterà profondamente ogni sua decisione e scelta. L'augurio più grande che Roberto ed io desideriamo porgervi è che la giornata di domenica sia ricca di entusiasmo, divertimento ed immensa gioiosa “Nostalgia””.