Inter-Palacios, il presidente dell’Independiente Rivadavia: "Oggi capiremo se l'affare si chiude o torna qui"

20 minuti fa



Il trasferimento di Tomas Palacios dall'Indipendiente Rivadavia all'Inter è al momento bloccato. Nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo tecnico, Alfredo Berti, il presidente del club argentino, Daniel Vila, ha parlato anche dell'affare che riguarda il difensore classe 2003. Il momento per il club non è facile, perché la società ha deciso di esonerare Martin Cicotello dopo i risultati negativi che hanno portato la squadra al diciottesimo posto in classifica, senza vittorie da più di un mese.



LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELL'INDIPENDIENTE RIVADAVIA - Nel corso della conferenza stampa del neo tecnico, il presidente del club, Daniel Vila, ha parlato anche dell'affare che riguarda i nerazzurri che, stando alle sue parole, è tutt'altro che scontato: "Oggi si definisce l'affare Tomas Palacios e si capirà se andrà all'Inter o tornerà all'Independiente".