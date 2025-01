Palermo-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lasi apre con una partita importante per la parte alta della classifica: allo Stadio Renzo Barbera si giocaI rosanero di Alessio Dionisi con 30 punti sono in piena corsa playoff, ma devono rialzarsi dopo la sconfitta sul campo della Reggiana.I toscani di Filippo Inzaghi invece sono in striscia aperta da cinque giornate (quattro vittorie e un pareggio) e di punti ne hanno 50: con una vittoria scavalcherebbero momentaneamente il Sassuolo in vetta alla classifica.Tutte le informazioni su Palermo-Pisa:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Palermo - Pisa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Palermo-Pisa: venerdì 31 gennaio 2025: 20.30: DAZN: DAZN: Desplanches; Baniya, Magnani (Nikolaou), Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron.. Dionisi.: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Piccinini, Hojholt, Angori; Moreo, Meister; Lind.. Inzaghi.

- La sfida tra Palermo e Pisa sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app su smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), a TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.- Palermo-Pisa sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet e sul proprio pc o notebook.