Palladino e i suoi fedelissimi. La Fiorentina mette nel mirino Carboni e Colpani

43 minuti fa



Ieri è ufficialmente iniziato il nuovo corso della Fiorentina targato Raffaele Palladino. L'allenatore napoletano ha infatti apposto la sua firma sul contratto che lo lega ai viola fino al 2026 e da oggi il tecnico, di concerto con la società, inizierà a programmare le prossime mosse di mercato del club gigliato. Secondo quanto scrive la Nazione, la Fiorentina potrebbe presto tentare l'affondo per alcuni giocatori che Palladino ha avuto nella sua avventura da allenatore del Monza.



PUPILLI - La viola punta con grande interesse Andrea Colpani e Valentin Carboni, sebbene per quest'ultimo l'Inter chieda circa 25 milioni di euro. Ma ci sono anche altri nomi sul taccuino di Daniele Pradè e Alessandro Ferrari. Uno di questi è Alberto Dossena del Cagliari per la difesa. Quanto al centravanti, invece, il nome preferito del board gigliato è quello di Andrea Pinamonti che, dopo la retrocessione col Sassuolo, potrebbe lasciare l'Emilia ad un buon prezzo.