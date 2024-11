Papu Gomez torna in campo, si allena con un club spagnolo: "Dopo la squalifica voglio giocare in Italia"

Getty Images

. L’argentino, squalificato per doping dalla UEFA per due anni durante la sua avventura al Siviglia, non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio professionistico. Il 36enne ha ripreso ad allenarsi con il Manchego, club che milita nella Tercera RFEF spagnola.In vacanza in Spagna, il Papu Gomez ha colto l’occasione per tornare in campo, accettando l’invito di allenarsi con il Manchego, un club storico della regione di Castilla-La Mancha. Parlando dell’esperienza, l’ex campione del mondo ha espresso grande soddisfazione: “Sono venuto a Madrid a trovare degli amici e ho trovato persone che mi hanno invitato ad allenarmi. Le strutture sono fantastiche, non hanno nulla da invidiare a quelle di un club di prima divisione e il gruppo è spettacolare. Tornare a far parte di uno spogliatoio è vita”.

Nonostante l’inattività causata dalla squalificata, Gomez non perde la fiducia in un suo ritorno al calcio professionistico: “Manca poco e spero di tornare nella prossima stagione. Voglio scegliere un buon club, in una città dove la mia famiglia possa stare bene, e godermi questo sport ancora per qualche anno. Mi sono sempre preso cura di me stesso e non ho mai avuto gravi infortuni”. Le sue dichiarazioni, pubblicate sui canali social del Manchego, hanno mostrato un giocatore motivato e desideroso di rimettersi in gioco.Il Papu Gomez ha parlato anche delle vicende del Sviglia, club con cui ha conquistato l’Europa League nel 2023 e, pochi mesi prima, aveva ottenuto la convocazione con l’Argentina per il Mondiale vinto in Qatar: “Il Sevilla sta attraversando un momento difficile. Ci sono stati molti cambi di allenatore, una rosa giovane e tanti nuovi innesti. Non so perché, ma stanno faticando. Spero che possano risollevarsi presto. Sono un tifoso del Sevilla e auguro loro il meglio”.

Gomez ha ribadito la sua intenzione di tornare a giocare non appena la squalifica sarà terminata. Al quotidiano Eco di Bergamo aveva dichiarato: “Voglio tornare a giocare. La squalifica scade nel 2025, ma sto lavorando per rientrare prima, se possibile. Mi piacerebbe giocare in Italia, magari in Serie A o in Serie B. Mi alleno ogni giorno per restare in forma e attendo con pazienza notizie positive. Speriamo in una riduzione della pena, così da poter tornare in campo il prima possibile”.