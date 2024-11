Parma, Pecchia: "I ragazzi meritano di più. Ecco le condizioni di Anas e Bernabé"

2024 Getty Images

Ilè uscito sconfitto dalla gara con ile al triplice fischio l'allenatore dei gialloblùha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni:- ". Finora non avevamo avuto particolari problemi, eravamo in linea, ora però abbiamo perso due giocatori e(che ha avuto un problema alla caviglia, ndr). Troveremo le soluzioni e speriamo di recuperare nella sosta quantomeno Hernani".- "Per Bernabé si tratta di un problema muscolare,".

- ". In quello il Genoa è stato più bravo di noi. L'aspetto positivo è aver recuperato Nahuel ed Estevez, che ci permette di affrontare con ottimismo le prossime gare alla luce anche degli stop di Bernabé e Anas".- "Non l'ho rivisto. Guida ha avuto un certo tipo di gestione. Tanti falli, noi ne abbiamo fatti molto meno. Il giallo a Keita ci sta, quello ad Anas mi sembra un contrasto come tanti altri in mezzo al campo".- "Chiaro che in certe cose dobbiamo crescere, ci son stati momenti in cui abbiamo subito falli, ma va accettato e bisogna duellare in situazioni di seconda palla. Nonostante soprattutto davanti abbiamo caratteristiche che non esaltano i duelli.".