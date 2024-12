Parma, Pecchia: "Inter gigante, vogliamo affrontarla con le nostre armi. Mercato? Idee chiare con la società"

Getty Images

Vigilia di campionato e ad aprire la 15esima giornata di Serie A è l'anticipo(venerdì 6 dicembre, ore 18.30). I ducali arrivano dalla bella vittoria contro la Lazio, 3-1 al Tardini, che ha dato fiducia ed entusiasmo alla squadra., tecnico degli emiliani, è intervenuto in conferenza per presentare la sfida: le sue dichiarazioni.- "Lo dico da inizio anno: sarà importante lasciarsi le spalle ciò che succede e pensare sempre alla porta successiva, nei momenti bui come in quelli belli. Affrontiamo un gigante, una top in Italia e in Europa: vogliamo sfidarla con le nostre armi".

- "Bisogna che ogni partita sia un mattoncino in più, questo è lo spirito. Al di là della soddisfazione di domenica, c'era un clima straordinario ed è stata una bella vittoria, da ogni partita dobbiamo portarci dietro qualcosa. Per noi ogni gara è qualcosa di nuovo, dobbiamo arrivarci con un bagaglio più ricco".- "Ci stiamo trovando in una situazione di straordinarietà. Abbiamo infortuni gravi di tre giocatori importanti, staranno fuori probabilmente per tutta la stagione e questo incide sulla rosa. Qui c'è una visione condivisa con il club per rendere la squadra competitiva, sostenibile e giovane. Ci sarà il mercato di gennaio, poi quello dopo, ci saranno opportunità ma sempre con l'idea di creare una squadra competitiva".

- "L'Inter dimostra la sua forza contro chiunque, in Italia come in Europa. Anche quando ha affrontato squadre fisiche è stata superiore. Al di là dei centimetri, che non possiamo metter più di tanto, Leoni può esser della partita. E' importante però gestire i giovani e il gruppo con grande attenzione".- "C'è poco da dire sul valore del suo lavoro. Bisogna fargli i complimenti, c'è voglia di un confronto tecnico. Ci siamo incrociati a ritirare il premio, gli ho ricordato la partita in Coppa Italia e che era in credito con me".

- "Ormai è lontana, fa parte del passato. E' stata di insegnamento, sono cambiati i giocatori: affronteremo la partita con ancora più giovani in un ambiente bellissimo".- "Ha recuperato, ha iniziato piano con noi ed è dentro il gruppo. Deve stare dentro".- "Ogni partita va vissuta con queste emozioni, serve a loro così come contro l'Atalanta, partita molto formativa e indicativa sul piano tecnico e anche dell'emozione. In alcuni momenti bisogna metterci sempre qualcosa in più e con la Lazio ce lo siamo ritrovati. Domani il livello è ancora più alto, uno step ancora superiore".

- "Le statistiche non fanno vincere le partite, non hanno alcun valore e alcun coraggio. Bisogna affrontare la partita con coraggio e il sangue caldo negli occhi, ma con la testa di dover giocare una partita di calcio".- "La soddisfazione deve esser per lui e un insegnamento per tutto il gruppo. Enrico dal momento in cui entra a Collecchio ha testa e orecchie aperte per imparare è migliorarsi. E' una spugna, impara tutto in continua evoluzione. Il terzo gol per un difensore vi garantisco che non è semplice, lo ha fatto sembrare. E' la dimostrazione della professionalità di un ragazzo. Il gol che ha fatto è da prima punta, forse è l'alternativa a Charpentier da prima punta (ride, ndr)".