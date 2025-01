Parma, ufficiale: l'ex Juventus Cherubini è il nuovo amministratore delegato

Getty Images

Ilavvia una vera e propria rivoluzione in società con l'addio inaspettato dell'ormai ex amministratore delegato Luca Martines con cui si è arrivati ad una risoluzione del contratto e con, l'ex-direttore sportivo della Juventus, che è stato ufficializzato oggi come nuovo CEO dal patron Tim Krause. A partire da lunedì 27 il suo ruolo diventerà operativo.Professionista illustre del calcio italiano, Cherubini vanta decenni di esperienza in leadership strategica, sviluppo dei talenti ed eccellenza operativa, maturati durante il suo mandato alla Juventus Football Club e in altre realtà nazionali. La filosofia di leadership di Cherubini, che coniuga tradizione e innovazione, è assolutamente in linea con la missione del Parma Calcio: promuovere lo sviluppo dei giovani, raggiungere l'eccellenza dentro e fuori dal campo e contribuire a programmi di responsabilità sociale d’impresa".

che ha portato al decadimento di tutto il Consiglio di Amministrazione che all'epoca era guidato da Andrea Agnelli.e così Cherubini potrà tornare ad operare in ambito Figc, Uefa e Fifa.Il Parma ha così spiegato il ruolo che dovrà ricoprire: "Nel nuovo ruolo di Amministratore Delegato al Parma Calcio, Cherubini guiderà le iniziative strategiche in tutti gli aspetti del Club, tra cui le prime squadre maschili e femminili, lo sviluppo dei giovani e le iniziative commerciali, dal branding e marketing alla sponsorizzazione e ai ricavi. Il suo approccio collaborativo, in partnership con il Presidente Kyle J. Krause e il team dirigenziale, è pronto a rafforzare le fondamenta del Parma e a proporsi come “pietra angolare” del calcio italiano"