Pellegrini espulso e fischiato anche lontano dalla Roma. Il contratto che scade, l'Arabia Saudita e i piani del club

AFP via Getty Images

Lorenzoancora non vede la luce in fondo al tunnel. Il capitano dellanon riesce a superare il momento negativo e ieri conha rimediato un cartellino rosso per un fallo su. La colpa non è solo sua, infatti sbaglia anche Bastoni ma il numero 10 della Nazionale è intervenuto con troppa irruenza. Al momento dell’uscita dal campo è stato anche bersagliato daidello stadio Olimpico.dopo che è finito nell’occhio del ciclone a causa dell’esonero di Daniele

– Lorenzo non riesce a riprendersi. La casella dei gol è ancora ferma a zero.. Quest’anno ha trovatoche però è buono solo per le statistiche. Infatti, si tratta di un passaggio semplice perche ha poi segnato contro il Venezia grazie ad una deviazione di Busio. Un vero e proprio passaggio vincente non si vede dalla sfida di febbraio contro l’Inter (in quel caso furono addirittura due). Oggi, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale,e si è già allenato col resto dei compagni. Alla ripresa del campionato all’Olimpico arriveranno i nerazzurri di Simone Inzaghi.

– Pellegrini ha un contratto con la Roma. Percepisce uno stipendio importante dama ad oggi non risultano contatti tra le parti per un prolungamento.proponendo alle ricche squadre della Saudi Pro League alcuni calciatori e tra questi c’era anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Il capitano, però, ha sempre dichiarato di non voler andare a giocare in Arabia.