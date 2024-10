Roma, serve un vice Dovbyk: idea Beto dall'Everton

Getty Images

ha superato un primo momento difficile dopo l'arrivo in Italia e ha già segnato. Prime gioie per l'attaccante ucraino e per i tifosi della, che ripongono in lui gran parte delle speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Speranze che, vuoi o non vuoi, non possono prescindere dalla presenza in rosa di un'Serve qualcosa di più grosso, sia a livello di nome, sia proprio a livello di stazza, visto il gioco che permette il capocannoniere dell'ultima Liga spagnola.

E' per questo che, secondo Leggo e Il Messaggero, un nome da tenere d'occhio è quello di Norberto Bercique Gomes Betuncal, noto semplicemente come. Il colosso portoghese classe 1998, che i tifosi italiani hanno conosciutoquando ha vestito la maglia dell'segnando nel periodo, è passato all'all'inizio della stagione 2023/24, ma non ha avuto in Premier League lo stesso impatto. 5 reti tra campionato e coppe l'anno scorso, tre nelle coppe in questi primi mesi di stagione. Un profilo che in ogni caso non è di primaria importanza per i Toffees.

Nell'equazione va considerato il fatto che, che si è presentato alla Liverpool blu con queste parole: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questo iconico club di calcio. Non vediamo l'ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro" ( IL COMUNICATO INTEGRALE ).