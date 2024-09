Perché la Fiorentina non ha preso Vitor Roque

Getty Images

In estate la Fiorentina ha puntato forte su Moise Kean. E non si è sbagliata: l'ex attaccante della Juventus è partito subito forte con i viola, l'impatto è stato positivo e ora serve continuità per confermare lo stato di forma., che dal Barcellona è passato al Betis Siviglia in prestito secco.- Nel corso della conferenza stampa nella quale ha analizzato il mercato fatto, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche dei motivi per i quali è stata abbandonata la pista Vitor Roque: "", perché avevano già Moise Kean. Per il classe 2005 quindi c'era stato qualche contatto, un primo sondaggio per capire fattibilità e costi di un'eventuale operazione che poi non ha più avuto sviluppi.

- Dopo aver preso Kean dalla Juventus la Fiorentina aveva pensato anche di cercare un'alternativa sul mercato per avere due prime punte di ruolo.ma poi la pista non è decollata, anche per volontà dell'allenatore che si è detto soddisfatto di Kouamé e Beltran: due giocatori con caratteristiche diverse da Kean, che possono adattarsi in quel ruolo.