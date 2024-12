Perché la Juventus preferisce Hancko a Skriniar

Getty Images

Al netto della necessità di prendere un nuovo attaccante, la priorità della Juventus per il mercato di gennaio è rinforzare la difesa; con almeno due nuovi giocatori, per corpire i vuoti lasciati da Bremer e Cabal che rimarranno fuori fino a fine stagione per infortunio. Giuntoli sta già lavorando ad alcuni profili, ha avviato i primi contatti in attesa dell'apertura ufficiale del mercato:, classe '97 con un passato alla Fiorentina dal 2018 al 2021 (nel mezzo un prestito allo Sparta Praga).

- In viola è stato una meteora, al Feyenoord è diventato un titolare fisso giocando più di 100 partite in due anni e mezzo; è un difensore d'esperienza nonostante non sia grandissimo,: ha due anni in meno rispetto all'ex Inter, e ha un ingaggio nettamente (Skiniar al Psg guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus). Inoltre Hancko può giocare sia a tre che a quattro, facendo il centrale o il terzino sinistro.

- Come detto a Firenze è stato solo di passaggio: i viola l'hanno preso nel 2018 per quasi 4 milioni pescandolo nello Zilina, per poi rivenderlo allo Sparta Praga per poco più della metà dopo due stagioni in prestito in Repubblica Ceca.. Hancko si mette in vetrina, cresce al centro della difesa olandese e oggi vale 30 milioni di euro. Ha un contratto in scadenza a giugno 2028, e in estate il club ha respinto un assalto dell'Atletico Madrid.