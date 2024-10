Perché Lautaro è in panchina contro la Stella Rossa

Getty Images

Dopo la doppietta nell'ultima giornata di campionato contro l'Udinese,. Con i due gol a Udine l'argentino si è sbloccato dopo cinque partite a secco tra Serie A e Europa durante le quali aveva fatto solo un assist a Dimarco nel derby contro il Milan, ma per la partita di oggi l'allenatore ha scelto di portarlo in panchina e inserirlo, eventualmente, a gara in corso.- La scelta di tenere in panchina Lautaro è legata a un discorso più ampio sulla ricerca della condizione migliore: dopo tre partite da titolare in una settimana,sabato 5 ottobre alle 20.45.

- Quello deciso da Inzaghi è un turnover che non coinvolge solo Lautaro ma anche altri compagni di squadra:. In attacco la coppia Taremi-Arnautovic, con anche Thuram in panchina oltre a Lautaro.