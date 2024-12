AFP via Getty Images

L'avventura dial Torino era finita già prima di quest'estate, quando poi ha lasciato definitivamente l'Italia per trasferirsi alla Stella Rossa a titolo definitivo tornando in quel club dove aveva già giocato nel 2017-18. L'esperienza granata del trequartista classe '96 si interrompe nel gennaio 2024, quando passa al Maiorca in Liga: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Le condizioni non si verificano, il club spagnolo lo rispedisce indietro e con l'arrivo di Vanoli a Torino finisce fuori rosa.

IL GOL DI RADONJIC AL MILAN - Per questo, con il mercato di Serie A in entrata già chiuso ma con ancora la possibilità di fare cessioni in Paesi dove la sessione estiva non si era ancora conclusa,. Il ritorno in Serbia è come un cerchio che si chiude, a 28 anni vuole prendersi ancora uno spazio da protagonista e nella gara di Champions League contro il Milan, a San Siro, ha segnato il gol del pareggio rispondendo al vantaggio di Leao. Sinistro potente e preciso da fuori area dopo aver recuperato palla sulla trequarti a Musah.

- Chissà cosa avranno pensato i tifosi del Torino, con i quali Radonjic non si è lasciato proprio benissimo.: l'allenatore prima lo manda in campo, poi lo toglie dopo appena un quarto d'ora: "Manca di rispetto al gioco" si era giustificato il tecnico. Qualche botta e risposta a distanza c'è stato anche con Cairo dopo l'addio al Torino, per un amore mai decollato fino in fondo.