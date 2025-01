Pescara-Virtus Entella: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il, in caduta libera dopo essersi regalato uno strepitoso avvio di stagione, nella venticinquesima giornata del Girone B di Serie C ha l'enorme chance di accorciare il gap dalla vetta sfidando la capolistaLa supersfida dell'Adriatico per gli abruzzesi ha il sapore della chiamata decisiva per ridarsi chances di risalita al vertice occupato dai liguri, che nel frattempo si godono la vetta forti di una cavalcata straripante (5 vittorie consecutive e imbattuti da fine settembre) che li ha portati a mettersi alle spalle - oltre ai prossimi rivali - anche Ternana e Torres.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Pescara-Virtus Entella in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Pescara-Entella, sono info disponibili in questa pagina.Pescara-Virtus Entella potrà essere vista in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (numero 259).Pescara-Virtus Entella, in streaming, sarà invece disponibile su NOW e Sky Go.