Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport: "Di quello che fa Ibra, vedendolo come si prepara, come si allena, non mi stupisce, è un campione. Ibra è questo qua, sta aiutando la squadra a crescere, siamo soddisfatti. La partita non è stata semplice. Abbiamo l'obiettivo di pretendere il massimo, di provare a vincere ogni partita, siamo consapevoli delle nostre qualità. Ma non è ancora il momento di pensare alla classifica, dobbiamo pensare a una partita alla volta. C'è tanto da fare, arriverà un periodo difficile, si giocherà ogni tre giorni e noi vogliamo andare avanti anche in Europa League. L'esultanza di Ibra in riferimento al rinnovo del contratto? Zlatan sta bene con noi, stiamo bene, i giocatori qui sono contenti. Siamo in un grande club. Per quello che fa credo sia giusto continui a giocare, sia giusto lo faccia con noi. E' un atleta che ha grandi motivazioni, cura il suo corpo in maniera perfetta, per reggere certi livelli devi essere professionista. Rebic e Leao? A nessuno dei due piace giocare a destra, sono più portati a giocare a sinistra".