Pisa-Bari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'anticipo che apre laè uno scontro ad alta quota: alla Cetilar Arena si giocaI toscani di Filippo Inzaghi, reduci dal successo di Mantova, sono secondi in classifica e cercano tre punti per agganciare momentaneamente il Sassuolo in vetta.I pugliesi di Moreno Longo arrivano da 14 risultati utili consecutivi, 9 pareggi e 5 vittorie di cui l'ultima in casa contro il Cesena, e vanno a caccia di un successo per consolidare il quarto posto e riavvicinarsi allo Spezia, distante nove lunghezze.Tutte le informazioni su Pisa-Bari:

: Pisa-Bari: venerdì 13 dicembre 2024: 20.30: DAZN: DAZN: Semper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Arena, Moreo; Lind.. Inzaghi.: Radunovic; Pucino, Obaretin, Simic; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Falletti; Lasagna, Novakovich.. Longo.

- La sfida tra Pisa e Bari sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.- Pisa-Bari sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.