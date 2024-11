Redazione Cm

Niccolòha ricevuto questa mattina il Premio Cultura Sportiva. il giovane centrocampista giallorosso ha analizzato il momento dellae ha parlato del suo rinnovo. Il contratto scade nel 2026 ed è tra i meno pagati della rosa: "È una questione che non mi preoccupa. Non c’è nessun problema con la società e c’è tempo. Se ne occupa il mio agente".- Ieri la Roma ha perso 1-0 contro iled è arrivata la terza sconfitta di fila in campionato. Ranieri vede il bicchiere mezzo pieno e anche secondola prestazione dei giallorossi non è stata negativa: "Ieri l’atteggiamento è stato quello giusto. C’era voglia di no prendere gol e stare compatti. Ci siamo comportanti da squadra. Purtroppo abbiamo concesso un gol ed è andata male". Poi ha aggiunto: "Il mister ha preparato la partita in quel modo. È fondamentale giocare e sono contento, poi la partita non è andata nel migliore dei modi e la posizione conta poco.

- La posizione dellaspaventa i tifosi. I giallorossi si trovano al dodicesimo posto con solamente 4 punti in più sul terzultimo posto. Serve una sterzata ma non è semplice. Giovedì c'è il Tottenham e lunedì l'Atalanta (sarà squalificato). Il centrocampista della Roma ha parlato del momento negativo: "Il campionato è ancora lungo. Ce la possiamo ancora giocare e lottare per le posizioni europee. Manca ancora un girone e bisogna crederci fino alla fine. Siamo su tre competizioni e ci focalizziamo su questo senza tralasciare nulla.