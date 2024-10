AFP via Getty Images

sarà condensata in soli due giorni e oggi si apre con un programma ricchissimo.capolista fa visita a unin grande difficoltà con soli 3 punti all'attivo e ancora zero vittorie in campionato.Cinque i match in programma alle 16 con i campi principali che saranno l'Emirates doveaffronterà il, ultimo con solo 1 punto centrato nelle prime 6 partite, e l'Etihad con ilche ospiterà il sorprendenteche segue a ruota le big di testa e, in caso di vittoria, aggancerebbe proprio i Citizens in classifica. Completano il programma delle 16di Sandro Tonali cerca l'aggancio al treno Champions facendo visita a unin netta ripresa dopo i primi 4 ko consecutivi e che arriva alla gara con 4 punti nelle ultime due., match tra due squadre dagli umori opposti dopo la vittoria in Champions contro il Bayern da parte dei Villains, quinti in classifica, e il conseguente pari dei Red Devills in Europa League contro il Porto, con ten Hag sulla graticola dopo le tre sconfitte nelle ultime cinque e il tredicesimo posto in campionato. Stessa ora per ildi Enzo Maresca, che vuole il quarto successo di fila e soprattutto continuare a respirare aria d'alta classifica e ospita a Stamford Bridge unin qui positivo.il, che non vince da tre turni, riceve il, in ripresa dopo un avvio non facile.