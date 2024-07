AFP via Getty Images

Qual è il miglior risultato dell'Italia ai Mondiali Under 20? I precedenti

52 minuti fa



L'Italia Under 19, che oggi ha superato l'Irlanda del Nord per 3-0 nel secondo incontro dei gironi degli Europei di categoria, si è guadagnata la qualificazione ai prossimi Mondiali Under 20. Il torneo si terrà nel 2025 in Cile e costituirà la nona partecipazione al torneo per la nazionale giovanile azzurra. Ma qual è il miglior risultato degli azzurri Under 20 ai Mondiali?



FINALISTI - Per ritrovare il miglior risultato dell'Italia ai Mondiali Under 20 non occorre tornare molto indietro nel tempo. Gli azzurri infatti all'ultima partecipazione nel 2023 hanno raggiunto la finale, arrendendosi poi per 1-0 contro l'Uruguay. E' questo il miglior risultato dell'Italia, che nelle edizioni precedenti non aveva mai raggiunto la finale, chiudendo al massimo al 3° posto (dopo la finalina 3°/4° posto vinta sull'Uruguay nel 2017).