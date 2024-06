Getty/Calciomercato

Tutto pronto per la. La prossima edizione del secondo campionato italiano partirà nelma il primo evento ufficiale sarà già un mese primo.L'appuntamento è aquando, nel tardo pomeriggio e in Piazza Europa, ladiramerà l'elenco e le date di tutte le gare stagionali. A deciderlo è stata l'assemblea di Lega B che si è riunita oggi, questo il comunicato integrale.

"Assemblea di Lega B in videoconferenza con tutte le società presenti. In apertura, il presidente Mauro Balata ha salutato le nuove associate che hanno fatto oggi il loro ingresso nella sede assembleare. Balata ha quindi riferito gli esiti del Consiglio Federale dello scorso 14 giugno, sottolineando come in quella sede si sia confermata lae, allo stesso modo, la reintroduzione dell’istituto delle, meccanismi che incidono sulla regolarità e integrità della competizione, oltre a violare lo statuto federale nella parte in cui richiama il diritto di intesa con le Leghe interessate, che non ha trovato applicazione al momento della decisione. Balata ha infine ribadito come in tutte le scelte sul sistema calcio sia necessaria la garanzia dell’".

L’Assemblea ha deliberato inoltre la pubblicazione dell’al mercato relativa ai diritti audiovisivi, strutturata “per” e non più “per”. L'offerta prevede undirette riservato agli utenti domestici e un secondo riservato ai. La Lega B cambia dunque con una nuova strategia atta a rispondere all’allargamento delle competizioni internazionali. Anche per questo motivo è stato deciso di spacchettare i diritti per vedere le gare di B: attese nelle prossime settimane novità su dove vedere le partite del campionato. Nella passata stagionele hanno trasmesse in co-esclusiva.