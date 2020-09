Interessante retroscena su Dzeko e la Juventus dalla Gazzetta dello Sport. Come svela il quotidiano, la società bianconera, in effetti, lo aveva cercato anche prima di approdare in giallorosso, tant’è vero che in una intervista di alcuni anni fa, l’allora d.g. bianconero Marotta ammise l’interesse per Edin, ma spiegando – vero o falso che fosse – di aver puntato su Mandzukic perché con un carattere più da combattente.