Quanto guadagna il Parma dalla cessione di Coulibaly al Leicester

Sono bastati pochi mesi in Serie A aper accendere su di sé i riflettori. Il terzino classe ‘99 è stato uno dei protagonisti della promozione della squadra di Pecchia nella scorsa stagione, anche quest’anno l’allenatore ha puntato su di lui e il ragazzo ha attirato l’attenzione di altri club.- Le Foxes hanno messo sul piatto. Per il Parma rappresenta un’operazione dalla quale è riuscito a ottenere il massimo considerando che il giocatore aveva il contratto in scadenza a giugno 2025 e da febbraio avrebbe potuto firmare a zero con un nuovo club per la prossima stagione. Tre stagioni e mezza e più di 80 partite in gialloblù, un gol: segnato il secondo anno in Serie B nella vittoria interna con il Palermo.

- Tra i club che hanno pensato a Coulibaly nella sessione di mercato di gennaio c’era anche la Fiorentina, a caccia di un vice Dodò in caso di uscita di Kayode. A proposito: sul terzino italiano c’è anche il Parma, che prima dell’offerta del Leicester per Coulibaly con i viola stava parlando di un possibile scambio tra i due difensori. Fiorentina e Parma erano in contatto per lo scambio Kayode-Coulibaly, ma non è stato trovato l’accordo sulla formula dei trasferimenti e così l’idea si è raffreddata con il passare dei giorni.nella squadra di Pecchia. Occhio alla concorrenza dall’Inghilterra, perché sul classe 2004 ci sono anche club della Premier League.