Quanto guadagna l'Atalanta dalla cessione di Miranchuk

Dopo quattro stagioni in Italia tra Atalanta e Torino (un anno in prestito)dopo qualche giorno di riflessione. Il giocatore classe '95 era fuori dai piani di Gasperini, stava valutando diverse proposte e alla fine ha accettato la pista americana. Ha lasciato la Serie A dopo più di 100 presenze e 13 reti, è volato dall'altra parte del mondo dopo aver contribuito alla prima storica vittoria dell'Europa League nella storia dell'Atalanta.- Un'operazione in uscita importante per i nerazzurri che, più o meno la stessa cifra che i nerazzurri avevano speso nell'estate del 2020 per prendere il trequartista dalla Lokomotiv Mosca. E' stato l'anno in cui Aleksej si separò dal gemello Anton dopo aver giocato dieci anni insieme; in Russia il Miranchuk dell'Atalanta lo chiamavano 'il gemello destro' perché, anche se di piede sinistro, giocava da quella parte con l'obiettivo di rientrare e calciare in porta.

- Miranchuk all'Atlanta United(oggi gioca allo Spartak Mosca in Russia), ma può giocare anche da falso nove o largo a destra, dove l'Atlanta l'estate scorsa ha perso Luiz Araujo venduto al Flamengo. Più assist che gol, Miranchuk sa calciare anche i piazzati e spesso prova il tiro da fuori area.