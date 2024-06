AFP via Getty Images

Quanto ha offerto il Napoli a Kvaratskhelia per farlo restare

un' ora fa



Kvicha Kvaratskhelia deciderà il suo futuro dopo gli Europei. La sua Georgia infatti è ancora dentro al torneo continentale e, grazie al successo sul Portogallo, è giunta fino agli ottavi di finale. Un traguardo storico per il quale vale la pena di mettere in stand by la scelta da prendere sul prossimo club in cui giocare.



In realtà per il Napoli, proprietario del suo cartellino, il discorso non sussiste. Kvara è e resterà azzurro: Conte ci ha tenuto a specificarlo e, su di lui, intende costruire la propria creatura. Secondo La Gazzetta dello Sport, per convincerlo a restare, è pronta una proposta di contratto fino al 2027 con ingaggio ritoccato fino a 5,5 milioni.