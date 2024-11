Quanto vale Tagliafico, obiettivo della Juventus

La priorità della Juventus per il mercato di gennaio è la difesa, servono almeno uno/due rinforzi in quel ruolo per sostituire gli infortunati Bremer e Cabal (entrambi fuori fino a fine stagione); poi si proverà anche a prendere una punta, un vice Vlahovic magari cercando una nuova sistemazione per Milik che non convince dal punto di vista fisico. È questo il piano di Giuntoli per rinforzare la rosa di Thiago Motta a metà stagione, con l’obiettivo di rimanere lì in alto fino alla fine per giocarsi lo scudetto.

- Tra questi c’è il difensore del Lione Nicolás Tagliafico: il club francese ha 500 milioni di debiti ed è costretto a vendere per risanare i conti ed evitare la retrocessione in seconda divisione, il classe ‘92 può diventare una buona occasione di mercato al giusto prezzo e con condizioni favorevoli.. Tagliafico un terzino sinistro che in carriera ha giocato spesso - e bene - da centrale di difesa, bravo a impostare da dietro come piace a Motta; nazionalità argentina ma passaporto comunitario (la Juve ha finito gli slot extra) grazie alle origini genovesi del padre e calabresi del nonno materno, nato a Lamezia Terme.

- Il terzino del Lione in Argentina in patria è soprannominato “el loco bajito”, il pazzo piccoletto: 172 cm di esplosività ed esperienza. Giuntoli è rimasto colpito da un palmarès pieno di trofei conquistati soprattutto con l’Ajax e con la nazionale, Coppa del Mondo 2022 compresa. Grande tifoso del Banfield fin da piccolo, ha iniziato lì la carriera da giocatore e non l’ha abbandonato neanche dopo la retrocessione; esploso nell’Independiente,. Tagliafico gioca nel Lione dall’estate 2022, ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili e dal 2017 è uno dei punti fermi dell’Argentina.