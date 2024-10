Ranieri: "Ci sto ripensando sul ritiro, magari una Nazionale". E sulla Roma non risponde...

, tecnico romano che la scorsa stagione, dopo aver salvato il Cagliari, si è ritirato dalle panchine di club, ha parlato al Corriere della Sera, partendo dai suoi sogni realizzati, come fare il calciatore. Poi, ovviamente, la sua, alla quale è tutt'ora accostato per una possibile successione a Juric nel caso in cui ci ripensasse sul ritiro: si parla di un ruolo operativo, non proprio da allenatore, accompagnando un eventuale ritorno di De Rossi."Mazzone mi diceva che se non si allena la Roma non si è allenatori. Quando mi hanno chiamato, la prima volta, ci ho pensato parecchio. Temevo di fallire".

- "Cagliari è tutto per me, il mio posto nel mondo. Quando sono arrivato la prima volta ero un giovane tecnico senza certezze e sono stati tre anni bellissimi, dalla serie C alla serie A con relativa salvezza. La seconda volta temevo di deludere la gente. Mi sento figlio di quella terra. Poi però mi sono detto: non fare l’egoista. Il Cagliari aveva bisogno e mi sonolanciato. Sono sincero: Cagliari per me è più importante di Leicester".- “Non me lo sarei immaginato. È un mestiere particolare. La prima dote che serve è la pazienza. Mi spiace che lo abbiano esonerato, aveva avviato un progetto”.

- “Mi diceva che ero vecchio e che non parlavo l’inglese. Per la verità, oltre all’inglese, parlo anche francese e spagnolo, le lingue dei Paesi in cui ho allenato. Ma quando sono andato all’Inter siamo diventati amici. Non so come sia successo, forse gli hanno raccontato come ero e come allenavo. Così quando mi hanno mandato via dal Leicester, lui che era al Manchester United, si è presentato in sala stampa indossando una maglietta con le mie iniziali: C.R.”"Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti".

Poi la domanda sul possibile ritorno alla Roma: ma a questa il tecnico testaccino non ha voluto rispondere...