Raspadori chiede spazio: il pensiero di Conte, i rumors sulla Juventus e Fagioli

, comunque non disposto a fare sconti per un classe 2000 acquistato nel 2022 dal Sassuolo con la formula del prestito (5 milioni) più riscatto (25 milioni) e sotto contratto con il club di Aurelio De Laurentiis fino al 2028.Pochi giorni fa, l'attaccante del Napoli ha parlato così del proprio momento, facendo intendere di(8 presenze stagionali, per un totale di 383 minuti in campo, con una media di 47 minuti a partita): "A 24 anni non mi considero più un giovane, - ha dichiarato Raspadori a Vivo Azzurro TV - anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi. In questo momento della carriera vorrei completare la mia maturazione cercando di. Sono convinto delle mie qualità e di avere ancora tanto da tirare fuori".

A stretto giro di posta, sono arrivate le parole di, oggi in conferenza stampa: "Per ciò che riguarda Raspadori è lo stesso discorso degli altri,. La mia intenzione è quello di rinforzare il Napoli, per il presente e per il futuro. Quest'anno stiamo facendo solo il campionato e la Coppa Italia e non abbiamo altri sfoghi su altre competizioni e. Quando ti ritrovi con questa classifica non vuol dire che hanno contribuito solo i titolari, tutti hanno contribuito. Non lascio andare giocatori che ritengo forti: l'ho fatto in estate, avendo anche ragione, e lo faremo a gennaio".

, Luciano Spalletti. Il grande obiettivo è far parte dell'Italia che si giocherà l'accesso aie poi volare in America con gli Azzurri., nelle ultime ore addirittura nell'ambito di un'operazione che. Quel che è certo è cheche attualmente gli consente di essere primo in classifica, titolare o riserva che sia., anche che Raspadori possa essere ceduto, alle condizioni del Napoli, a chi gli possa consentire di giocare di più.