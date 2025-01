Getty Images

Durante la partita disputata ieri sera a Brescia è andato in scena un altro brutto capitolo di. Una parte della curva del Rigamonti ha infatti preso di mira il centrocampista dellaEbenezersin dai primi minuti di gioco con cori e ululati, tanto che i 'buuu', udibili praticamente dal fischio d'inizio, hanno costretto lo speaker dello stadio a chiedere a più riprese ai tifosi di casa di smetterla, pena la sospensione dell'incontro. Curiosamente, l'unico a non accorgersi i nulla è stato l'allenatore del Brescia Bisoli" ha detto nel post gara. Addirittura, il tecnico biancoblu si spinge oltre: "Non puoi provocare così il pubblico. A prescindere si deve avere rispetto".

- La 'provocazione' di Akinsanmiro è arrivata in occasione del gol del vantaggio doriano, concretizzatosi alla mezz'ora del primo tempo. Il giovanissimo calciatore (è un 2004) di proprietà dell'Inter, dopo lo 0-1 firmato Coda, ha esultatoIl clima si è surriscaldato, il nigeriano è stato ammonito dall'arbitro, e da quel momento in campo non sono mancati interventi ruvidi. Ad un certo punto si è sollevata anche un po' di bagarre attorno al ragazzo. Semplici ha quindi deciso di sostituirlo, Akinsanmiro ha lasciato il terreno di gioco al quarantesimo applaudendo ironicamente in direzione della tribuna al momendo dell'uscita dal campo. Il suo allenatore lo ha abbracciato, gli ha parlato, e nel post gara lo ha difeso, sollevando anche qualche interrogativo in merito alle dichiarazioni di Bisoli: "Era il migliore in campo, spiace per quanto accaduto, ho preferito levarlo per evitare che prendesse una squalifica" ha spiegato. "sono cose che non dovrebbero accadere".

VICINANZA - Oggi anche la Sampdoria ha ufficialmente preso le parti del ragazzo con un post dedicato su Instagram. Il club blucerchiato ha pubblicato una foto di Akinsanmiro, con il pugno al cielo, accompagnata dalla didascalia "With you", "Con te", per testimoniare la sua vicinanza al centrocampista.