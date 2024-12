Real Madrid, Ancelotti: "Con l'Atalanta la gara più complicata, Mbappé sta meglio, Vinicius..."

AFP via Getty Images

sono migliorati tanto, hanno vinto un sacco di gare, ha livelli altissimi, hanno grande entusiasmo, noi abbiamo l’opportunità però di conquistaci tre punti”.Il suo Real cerca i tre punti per salire in classifica dal 24° posto.“Confido nella mia squadra, le cose sono migliorate e miglioreranno, è stato un anno meraviglioso, partita più complicata di questo ultimo ciclo del 2024. Siamo preoccupati, dobbiamo prepararla bene”.

“Vinicius sta bene ma sarà importante vedere l’allenamento di oggi così come Rodrygo, sono i miei unici due dubbi, invece Bellingham sta bene. Stiamo giocando meglio davanti ultimamente, per questo Bellingham è tornato a segnare.“Siamo ottimi amici, ci conosciamo già dalla Juve, sta facendo un grande lavoro, ci sono giocatori diversi ogni anno ma lui sa adattarli bene con un bel gioco intenso, sta facendo un lavoro spettacolare”.“Quando hai una rosa al completo puoi concederti dei lussi ma noi abbiamo avuto infortuni quindi rotazioni più complesse, Valverde è un caso particolare, gioca un po’ ovunque, anche sulla fascia, a lui lì non piace ma con lui come ala abbiamo vinto due Champions, è cruciale per questa squadra”.

“Endrick rimane a gennaio, vediamo se avrà più minutaggio, bisogna avere pazienza con i giovani, non ho nessun pregiudizio sui giovani, ho avuto anche giocatori di 17 anni”.“Stadio bellissimo, grande lavoro come l’Atalanta negli ultimi anni a competere nel campionato italiano e in Europa, la società ha fatto un lavoro straordinario che continua a farlo, dice molto la struttura della società e la qualità del tecnico, per me questa è una gara speciale perché sono vicino a casa”.“Più di tre punti no, saranno importanti per qualificarci, sarà difficile piazzarsi tra le prime otto, dovremo fare un round di playoff, dobbiamo però fare quei tre punti”.

Sta bene, sta meglio, gli ho dato tutta la fiducia di cui ha bisogno, nelle ultime due gare ha giocato bene, sta di nuovo ingranando, domani speriamo sia una partita chiave per lui e per noi”.