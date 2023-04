Nella mente di Florentino Perez continua a balenare il nome di Jude Bellingham, astro nascente del calcio inglese in forza al Borussia Dortmund. Il Real Madrid, al momento non intende muoversi in anticipo. Preferisce, semmai, stringere il cerchio a giugno.



Secondo la testata spagnola Relevo, l'unica opzione che ha il Real per scaldare la pista Bellingham, al momento, è convincere il calciatore a un'uscita pubblica in cui esprima il suo desiderio di vestire la maglia dei blancos.



La concorrenza non manca, Liverpool e Manchester City sembrano favorite sia sull'ingaggio da offrire al calciatore, sia sulla somma da versare nelle casse del Dortmund (più di 100 milioni).