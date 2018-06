Il rapporto annuale dell'agenzia economica Deloitte stilato su tutti i più importanti campionati d'Europa ha confermato come i dati economici della Serie A siano in leggera crescita ma ancora incredibilmente inferiori rispetto alla Premier League che invece continua a crescere.



DIRITTI TV E PREMIER - I diritti tv fanno sempre più ricco il calcio europeo, a livelli mai raggiunti nella sua storia. Anche la Serie A ci guadagna dato che nell'ultimo anno ha visto crescere i ricavi dell'8 per cento. La Premier recita la parte del leone: 5,3 miliardi di giro d'affari e supera addirittura dell'86% la Liga spagnola.



SERIE A, GRAZIE SUNING - La Serie A è la lega che è cresciuta meno, nonostante una stagione da record. Il giro d'affari è salito del 8 per cento e ha superato i 2 miliardi di euro, ma su questo dato pesa l'acquisizione dell'Inter da parte di Suning. Secondo Deloitte, infatti, la maggior parte della crescita del giro d'affari del calcio italiano è legato alle fonti commerciali (91 milioni aggiuntivi e +17%), di cui 75 milioni di euro sono arrivati da Suning.