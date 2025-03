Getty Images

La vicenda del progetto di restyling dello stadio Luigiè una vera e propria telenovela a Genova. Di fatto è una serie a puntate che dura da anni, con improvvise presunte accelerate, frenate improvvise e lunghi periodi di calma piatta. Adesso l'iniziativa è in una fase di stallo, nonostante il protocollo d’intesa firmato il 23 gennaio da. Il vicesindaco Pietro Piciocchi aveva indicato ilcomema i tempi si stanno allungando e difficilmente la scadenza sarà rispettata.

Tra i motivi del ritardo ci sonogià in parte definite, come il rapporto tra equity e debito, ma manca ancora un accordo tra i club e Cds. Anche la scelta degli architetti ha subito un rallentamento. Inizialmente il progetto sembrava dovesse essere affidato a Stefano Boeri, ma il suo coinvolgimento in un’inchiesta a Milano ha spinto i responsabili a valutare. Una delle ipotesi è l'unione delle forze con Hembert Penaranda, già impegnato sul progetto, mentre la Sampdoria ha proposto il nome di Alessandro Zoppini. Parallelamente, sono stati avviati contatti connella gestione di impianti sportivi. Oak View, che in passato aveva affiancato il Genoa nella proposta d’acquisto dello stadio, e Legends, operatore dello stesso settore che avrebbe supportato la Sampdoria.

L’incertezza sui tempi potrebbe avere conseguenze politiche. Procedendo a questo ritmo, è possibile che leUna variabile che potrebbe influenzare ulteriormente il futuro del Ferraris e le scelte dei club coinvolti.