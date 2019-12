Piccolo allarme in casa Roma. Pau Lopez, infatti, ha avvertito un problema muscolare alla coscia. Questa sera alle 20.45 i giallorossi affronteranno l'Inter a San Siro: Fonseca deciderà sull'impiego dello spagnolo solo un'ora prima del fischio d'inizio della gara. C'è comunque ottimismo sull'impiego stasera del portiere spagnolo dal primo minuto. In caso di forfait è pronto Mirante.



ANCHE DZEKO - Non solo Pau Lopez a rischio: anche Edin Dzeko è infatti ancora in forte dubbio per la partita di questa sera. Secondo quanto appreso da calciomercato.com l'attaccante bosniaco va verso il forfait, quantomeno dal primo minuto. Nella migliore delle ipotesi contro l'Inter Dzeko andrà in panchina.